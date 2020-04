O anúncio do concerto, a transmitir pelas 19:00, foi feito pela presidente do conselho diretivo do Hot Clube de Portugal, Inês Homem Cunha, numa mensagem publicada na rede social, em que cita um dos fundadores da instituição, e seu sócio n.º1, Luiz Villas-Boas: “O jazz é para ser consumido ao vivo”, por isso, “os discos, as cassetes [são] paliativos”.

“Lembrei-me desta frase dele porque nesta altura só nos restam os paliativos, e o pior é que não sabemos durante quanto tempo”, prosseguiu Inês Homem Cunha, numa referência à paralisação e à pandemia da covid-19, que mantêm o Hot Clube e a sua escola de jazz, em Lisboa, fechados há mais de mês e meio.

“Mas o Hot Clube de Portugal decidiu que o dia 30 de abril, o Dia Internacional do Jazz, tinha de ser comemorado ao vivo. Ou seja, vamos estar no ‘Hot’, sem público, com alguns músicos, a celebrar o Dia Internacional do Jazz, onde ele deve ser celebrado”, acrescentou.

O concerto será transmitido a partir das 19:00, no Facebook, e Inês Homem Cunha desafiou o público a ligar-se ao ‘Hot': “Façam ouvir os vossos aplausos”, pediu.

No início do mês, com as instalações do clube e da escola encerradas e sem previsão de reabertura, o Hot Clube de Portugal, reinventou-se no mundo virtual, com aulas ‘online’ e uma programação que pode ser seguida através das redes sociais (Facebook, Instagram, You Tube).

O Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz europeu em atividade (foi fundado oficialmente em 19 de março de 1948), e a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas encerraram no dia 12 de março.

A par do clube e da escola, o trabalho da instituição passa também pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado por Luiz Villas-Boas, que morreu em 1999.

Em 2014, criou a etiqueta discográfica, que tem loja ‘aberta’ na sua página de Facebook.

Em Portugal, o Dia Mundial do Jazz também conta com uma programação de rádio de 24 horas, exclusivamente dedicadas ao jazz, na plataforma Play It Safe.

Ao todo vão ser quatro concertos ao vivo e vários programas de rádio transmitidos através da página playitsafe.pt. A responsabilidade das escolhas é da Porta-Jazz, que foi convidada pela Gig Club, e a Omnichord Records, responsáveis pela Play It Safe, para fazer a curadoria da primeira emissão especial da plataforma.