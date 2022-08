A morte da Rainha Aemma e do filho "Herdeiro por um Dia" causaram moça no reino, que agora vive um momento de instabilidade como não se via há vários anos. O Rei Viserys tentou atenuar a situação da sucessão ao nomear a filha Rhaenyra como herdeira, no entanto, essa decisão parece ter agitado ainda mais as águas.

Neste segundo episódio, há várias novas condicionantes que nos são apresentadas. Mas antes disso… quão bom é ouvir de novo o genérico de "Game of Thrones" logo a seguir à intro da HBO? Se tivesse de escolher, continuo a achar a entrada da série original mais forte, mas a de “House of the Dragon” é incrivelmente bem conseguida e deixa claro o sangue que vai ser derramado para os Targaryen manterem o seu trono intacto.

Regressando a este novo capítulo, seis meses depois do funeral da Rainha e o do filho, o Conselho do Rei apresenta uma série de desafios para os quais é necessário encontrar uma solução.

Primeiro, um novo inimigo - Crab Feeder - está perigosamente a infiltrar-se no reino por mar e o Lorde Corlys Velaryon, Mestre dos Navios e Rei da Derivamarca (a região mais próxima da invasão deste inimigo) pede a Viseys ajuda, dado que muitos dos seus navios estão a ser destruídos

Segundo, Daemon Targaryen, o irmão do Rei e ex-herdeiro ao Trono, depois de fugir para Pedra do Dragão, a residência dos Targaryen, enviou uma carta a informar que estava a planear casar-se com Lady Miserya, uma jovem do seu bordel de eleição. No dito documento afirmava também que a senhora esperava um filho, a quem planeava dar o ovo de Dragão (roubado por si), que estava destinado ao falecido filho do Rei, Baelon. Otto Hightower, Mão do Rei e conhecido "hater" de Daemon sugere uma ação armada rápida contra o príncipe.

Terceiro, muitas vozes começaram a sugerir que Viserys casasse novamente. Apesar de estar de luto, o Rei ainda estava em idade de encontrar uma nova mulher que pudesse dar mais segurança ao Reino, seja em termos de sucessão, seja em termos de descendência que pudesse reforçar a relação com outras famílias. Obviamente, que isto prejudica a relação de Rhaenyra com o pai e que a leva a sentir-se insegura com toda a situação.

Ao longo do segundo episódio, cada um destes problemas vai escalando e foram esses desenvolvimentos que discutimos no episódio de recap desta semana, apoiado pela HBO Max Portugal. Que personagens estamos a gostar mais? Diferenças para os livros? Qual a melhor cena? O que vai acontecer daqui para a frente? Tudo coisas que vais poder ouvir.