A estreia dos filmes "Vingadores: Endgame" e "Dumbo" fizeram com que as salas de cinema portuguesas registassem em abril um aumento de mais de 30% em espectadores e receitas de bilheteira, comparando com abril de 2018.

Segundo dados revelados hoje pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), em abril 1,5 milhões de espectadores passaram pelas salas de cinema portuguesas, resultando em 8,2 milhões de euros de receita de bilheteira. Por causa de "Dumbo", que se estreou em finais de março, e "Vingadores: Endgame", estreado no passado dia 25, abril foi também o mês de 2019 que registou a maior afluência aos cinemas. Ainda assim, em termos gerais, os primeiros quatro meses de 2019 continuam a registar quebras de 4% comparando com o mesmo período de 2018, tanto em assistência como em receitas de bilheteira, totalizando 4,6 milhões de espectadores e 24,8 milhões de euros. A tabela dos filmes com maior audiência em abril, ultrapassando a barreira dos 200 mil espectadores e de um milhão de euros, é liderada por "Vingadores: Endgame", seguindo-se "Capitão Marvel" e "Dumbo". Entre os dez filmes mais vistos em abril pelo público português, sete foram distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais.