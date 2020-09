“A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos, teve o prémio de Melhor Realização, no palmarés divulgado hoje, na sessão de encerramento das sessões competitivas, a decorrer na Culturgest, e “Victoria”, produção belga de Isabelle Tollenaere, Liesbeth De Ceulaer e Sofie Benoot, conquistou o Prémio Especial do Júri.

O Grande Prémio de Curta-metragem foi para a produção francesa “Tendre”, de Isabel Pagliai, enquanto “Meine Liebe”, de Clara Jost, recebeu o prémio de melhor ‘curta’ portuguesa.

“A Febre”, que conquista o Grande Prémio Cidade Lisboa, atribuído ao vencedor da principal secção competitiva, desenrola-se em Manaus, nas margens do Amazonas, e tem um guarda do porto de origem indígena por protagonista. O filme marca o regresso à Amazónia da realizadora nascida há 41 anos, no Rio de Janeiro, depois de produções como “Terras” e “Margem”.

Para o argumento de “A Febre”, Maya Da-Rin contou com o investigador Pedro Cesarino, vencedor do Prémio Jabuti de Ciências Humanas, que viveu com o povo Marubo, do Amazonas, e com o cineasta português Miguel Seabra Lopes, autor e coautor de filmes como “Num País Estrangeiro”, “Talvez Deserto, Talvez Universo” e “O Tejo de Alves Redol”.

Para o júri da competição internacional, “A Febre” faz uma abordagem “muito conseguida da situação difícil que os indígenas enfrentam no Brasil contemporâneo”.