Phoenix venceu a estatueta de Melhor Ator pelo desempenho em "Joker", filme de Todd Phillips, e quando subiu ao palco do Beverly Hilton usou o seu discurso para chamar todas as pessoas à ação na crise climática.

"É simpático as pessoas enviarem os seus sentimentos à Austrália, mas temos de fazer melhor que isso", afirmou o ator, conhecido pelo ativismo vegan, depois de vários premiados terem referido os fogos catastróficos que consomem aquele país.

"É bom votar, mas às vezes temos de pôr as coisas nas nossas mãos", disse Phoenix, criticando as celebridades que apanham "jatos privados para irem a Palm Springs". O ator elogiou a decisão da Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood, que organiza os Globos de Ouro, de apresentar um menu vegano na cerimónia, "reconhecendo a ligação entre a produção de animais e as alterações climáticas".

A crise na Austrália foi referenciada por várias celebridades e motivou a ausência de Russell Crowe, que venceu o Globo de Ouro para Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para Televisão por "The Loudest Voice" (Showtime).

O ator escreveu um discurso de vitória, lido em palco por Jennifer Aniston, no qual disse que os fogos são resultado das alterações climáticas e é necessário "agir com base na ciência" e mudar para energias renováveis.