A apresentação do plano editorial do grupo Saída de Emergência foi feita hoje, numa sessão para a imprensa, em que o editor e fundador do grupo, Luís Corte Real, anunciou a intenção de lançar cerca de 80 novidades até ao fim do ano.

Um dos destaques é a publicação dos livros “Fundação e Terra”, já nas livrarias, e “Prelúdio à Fundação”, previsto para junho, ambos pertencentes à série “Fundação”, de Isaac Asimov, eleita em 1986 a melhor série de ficção científica de todos os tempos, por um autor que é considerado um dos melhores do género de sempre.

Outro nome forte neste plano editorial é o de Marion Zimmer Bradley, no campo da fantasia, de quem foi publicado em janeiro “A casa da floresta” e de quem serão reeditados outros títulos.

Neste mês de fevereiro, o grande destaque vai para um livro de ciência, intitulado “Mundos perdidos: uma viagem pelos ecossistemas perdidos da Terra”, que, num regresso ao passado, recria 16 ecossistemas extintos e os cenários que causaram o fim de inúmeras espécies, da autoria de Thomas Halliday, um premiado investigador na área.

Ainda este mês, a Saída de Emergência vai publicar o clássico de Victor Hugo “Os miseráveis”.

O mês de março vai ficar marcado pela publicação de “Gild”, de Raven Kennedy, o primeiro de três livros de fantasia romântica, que constituem a grande aposta da editora neste género literário.

Seguem-se “Glint”, em junho, e “Gleam”, em outubro, sempre em torno da história de Midas e da sua favorita, Auren, de um amor possessivo e de uma traição, por uma escritora que é fenómeno do TikTok, com mais de 10 milhões de visualizações.

Ainda em março, chega um livro de História, intitulado “O império Otomano e a conquista da Europa”, “um detalhado trabalho histórico”, por Gábor Ágoston, especialista neste tema, com vários trabalhos já publicados.

No campo da ficção científica, será publicado na mesma altura “Rendez-vous com Rama”, de Arthur C. Clarke, primeiro livro da série “Rama”, que tem já um filme em preparação, realizado por Denis Villeneuve.

Abril é mês para mais uma aposta na literatura romântica, com outro livro que se tornou um sucesso no TikTok, com mais de 24 milhões de visualizações: “Bando”, de Kate Stewart, o primeiro de uma série.

“A vida, o Universo e tudo o resto”, de Douglas Adams, terceiro livro da série “À boleia pela galáxia”, “A revelação”, de Nora Roberts, “Genghis Khan e a criação do mundo moderno”, de Jack Weatherford, e “A psicologia da estupidez na política”, de Jean-François Marmion, são outras novidades reservadas para este mês.

“Delilah Green não quer saber”, da “novata” Ashley Herring Blake, é o primeiro livro de uma série de literatura romântica queer, a ser publicado em maio, mês em que se publica também “O navio negreiro”, de Marcus Rediker, uma obra histórica sobre o comércio de escravos no Atlântico.

No mês seguinte, os destaques da editora vão para a obra de astronomia “Buracos negros”, do divulgador científico Brian Cox, para o livro de geografia “O poder das fronteiras”, pelo historiador James Crawford, e mais um livro de fantasia de uma autora fenómeno do TikTok, Kate Dramis, intitulado “A maldição dos santos”.

“Manual de Saint-Germain-des-prés”, de Boris Vian, é a aposta para o mês de agosto, na coleção de literatura de viagens dirigida por António Araújo.

Em setembro, mais um livro de fantasia, “Heavenly Tyrant”, de Xiran Jay Zhao, segundo e último livro da série “Viúva de ferro”, bem como duas obras históricas: “This mortal coil”, a história da morte através da história da vida, por Andrew Doig, e “Os persas”, de Lloyd Llewellyn Jones, relato de um império que ajuda a compreender a história do Irão moderno.

Entre as novidades de outubro, o destaque vai para uma obra apresentada como o “‘thriller’ psicológico do ano”, “Na tua sombra”, de Mark Edwards, bem como para “The invincible”, de Stanislaw Lem, clássico da ficção científica já adaptado para jogo de computador, que estreia este autor no catálogo da Saída de Emergência.

“Selva urbana”, de Ben Wilson, autor de “Metrópoles”, “Eminência: Richelieu e a ascensão e queda de França”, de Jean-Vicent Blanchard, e “Porque é que o PCP existe”, de Adelino Cunha, são os destaques de não ficção para este mês.

Novembro traz “So close”, de Sylvia Day, autora da série ‘bestseller’ “Crossfire”, “A escolha”, de Nora Roberts, e “Guerreiros sagrados”, de Jonathan Phillips, uma obra que analisa o fenómeno das cruzadas, desde o século XI ao século XXI, porque, segundo o autor, que propõe uma visão moderna das cruzadas, este movimento não terminou.

Num balanço feito a propósito dos 20 anos que assinala, os responsáveis editoriais revelaram que em 2022 o grupo Saída de Emergência foi o oitavo maior grupo editorial em Portugal, tendo atingido uma quota de mercado de 1,4%, com 79 novos livros lançados no mercado.