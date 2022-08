Organizado pela House of Fun e pela Last Tour, o MEO Kalorama define-se como um evento de “música, arte e sustentabilidade”.

Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Nick Cave & The Bad Seeds, Moderat e James Blake são alguns dos destaques do cartaz.

A primeira edição deste festival acontece em Lisboa, a 1, 2 e 3 de setembro, no Parque da Bela Vista

Os bilhetes podem ser adquiridos em seetickets.pt, no site oficial do festival www.meokalorama.pt e nas lojas MEO. O passe que dá acesso aos 3 dias do festival custa 145 euros e o bilhete diário 61 euros.