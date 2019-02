O músico que se deu a conhecer na edição passada do Festival da Canção começa hoje, no Porto, uma série de três concertos. E não estará sozinho em palco.

O concerto de hoje, na Casa da Música, no Porto, terá Tiago Nacarato e os Salto como convidados. Na próxima semana, a 28 de fevereiro, Carolina Deslandes e Benjamim juntam-se ao cantor e compositor de “(sem título”) no Estúdio Time Out, em Lisboa. Coimbra fecha esta série de três datas, a 7 de março, com um espetáculo no Salão Brazil, onde JP Simões e as Golden Slumbers se juntam a Janeiro.

Os concertos vão ter uma componente performativa, cénica e musical. Em suma, explica-nos Janeiro, "serão concertos que serão uma peça de teatro" e que se materializam numa "celebração da vida e do meu disco".

Para além dos convidados especiais, Janeiro será acompanhado em palco por Guilherme Salgueiro, nas teclas, Pedro Serralheiro, na bateria, e João Hasselberg, no baixo.

Em junho do ano passado, o músico sentou-se à conversa com o SAPO24 para contar as histórias de “Fragmentos”, o seu primeiro EP. Recorde aqui.

Em janeiro deste ano Janeiro deu a conhecer “Solidão”, single extra álbum que acrescenta 'beats' eletrónicos às influências jazz que já lhe conhecemos.

O espetáculo de hoje, na Casa da Música, na já encontra esgotado. Para as outras duas datas ainda há bilhetes à venda nos locais habituais.