Estávamos em 2008 e uma dúvida assolou as cabeças de Brian King (guitarrista e vocalista) e David Prowse (baterista e vocalista): os Japandroids tinham acabado de compor “Post-Nothing”, o seu álbum de estreia, mas a banda parecia não rumar a lado nenhum, as editoras não estavam interessadas por aí além e a dupla não vislumbrava qualquer apoio por parte da “sua” Vancouver no que aos concertos ao vivo dizia respeito. O plano, que partia de uma enorme frustração, era o de acabar com a banda – cujo nome eventualmente desapareceria no éter, não se tornando sequer numa nota de rodapé na grande e gloriosa história do rock n' roll.

No entanto, os Deuses – e eles existem; basta ouvir rock, de todas as formas e feitios, e sabemos que eles existem – tinham outros planos para a dupla. “Post-Nothing” encontrou o seu espaço numa pequena editora canadiana, a Unfamiliar Records, que o lançou em abril de 2009. Pouco tempo depois, a webzine Pitchfork atribuía aos Japandroids um rótulo invejável: o de “Best New Music”, ou “Melhor Música Nova”, traduzido de forma literal. Numa altura em que a Pitchfork ainda controlava os gostos de quem era jovem e se interessava minimamente por música, este era o melhor empurrão que lhes poderiam dar; um empurrão que encontrou, posteriormente, eco na revista Exclaim! (que nomeou “Post-Nothing” como o segundo melhor álbum de 2009), no Polaris Music Prize (prémio dado anualmente a artistas canadianos, com a dupla a ser nomeada na categoria de Melhor Álbum), e nas tabelas de vendas da Billboard (chegaram ao 22º lugar, nada mau para uma banda estreante e de cariz independente).

Depois disso veio uma longa digressão e a capacidade de incendiar multidões por onde quer que passassem, fosse no Canadá, nos Estados Unidos ou até na Europa. E vieram, também, as inevitáveis comparações. Aquela mistura de ruído e de melodia, que não cedia a pressões e que guardava dentro de si a chave para a juventude eterna, era a mesma dos lendários Hüsker Dü. As histórias que contavam, a cadência dos seus versos, lembrava um Bruce Springsteen nascido no punk rock. Mas, no final, restava apenas Japandroids – algo talvez impossível de descrever, e que é preciso ouvir e ver ao vivo para perceber que por aqui passa, e de que maneira, o que de melhor se faz no rock no século XXI, sem negar o passado e sem se preocupar muito com o futuro. Há o aqui e agora; confirmámo-lo com “Post-Nothing”, com “Celebration Rock” (2012) e, mais recentemente, com “Near to the Wild Heart of Life” (2017).

Regressados a Portugal e ao NOS Alive, já depois de terem gravado um videoclipe (também) no Porto (para 'North East South West'), os Japandroids deram um dos últimos concertos desta sua digressão antes de uma merecida pausa e de se atirarem ao trabalho, para gravar aquele que será o seu próximo álbum de estúdio. E Brian King sentou-se à mesa e esteve tu-cá-tu-lá com o SAPO24, numa onda de familiaridade que atinge todos quantos conhecem já a música da sua banda (os restantes podem juntar-se a nós; prometemos que esta viagem valerá muito, muito a pena). Tínhamo-lo apanhado, pouco antes, a apreciar o espetáculo dos Eels, que tocaram no mesmo dia e palco, logo após os Japandroids. Pelo que a primeira pergunta, que será escusado transcrever, foi precisamente: que achou Brian King do concerto da banda de Mark Oliver Everett?

Foi fantástico. Acho que, às vezes, as pessoas esquecem-se que os artistas são, muitas vezes, os maiores fãs de música do mundo! Gostam tanto de música que não se contentam em apenas ouvi-la, também têm de a tocar. Nós adoramos música... E tocar num festival destes é para nós uma oportunidade de vermos muitas das bandas que adoramos. Mal acabamos de tocar, transformamo-nos em fãs, como toda a gente. Estamos no público a curtir, a ver bandas... As pessoas esquecem-se de quem veem, no palco.

Pensam que os artistas se limitam a fazer música...

Sim, ou que de certa forma são superiores a ela. Mas esquecem-se de que adoramos música, e adoramos outras bandas.

Até porque é isso que leva alguém a começar uma banda: gostar de música. A música não aparece por acaso.

É isso. E porque fomos a festivais de música e vimos uma banda qualquer a tocar, e pensámos: "temos de fazer aquilo. Temos de ser iguais àquilo". Ambos adoramos música de forma muito apaixonada. E penso nisso quando tocamos, que talvez haja no público miúdos bastante novos, que estão no seu primeiro festival de música, que nos veem a tocar ou aos Queens of the Stone Age, e que chegam depois a casa e querem formar uma banda... É algo recíproco. E os fãs esquecem-se que os artistas são iguais a eles, adoram música. É por isso que aqui estão.