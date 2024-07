"Não acredito que isto vem de um potencial vice-presidente dos Estados Unidos. Apenas posso dizer...Senhor Vance, rezo para que a sua filha conseguia ter filhos um dia destes. Espero que ela não tenho de recorrer a algum método diferente como segunda opção. Porque até isso está a tentar tirar dela", escreveu Aniston nas redes sociais, ao partilhar o vídeo das declarações polémicas do atual candidato republicano a vice-presidente.

JD Vance votou para bloquear a legislação proposta pelos Democratas para garantir o acesso à fertilização in vitro em todo o país.

No vídeo partilhado por Aniston, JD Vance critica a vice-presidente Kamala Harris pelo facto de não ter filhos biológicos. A atual vice-presidente dos EUA tem duas enteadas do seu atual marido Doug Emhoff.

Assim, JD Vance disse nessa altura a Tucker Carlson, no programa da FOX News, que o EUA estavam a ser governados por "mulheres sem filhos, donas de gatos com vidas miseráveis" e por essa razão queriam "fazer o mesmo com o resto do país".

"Olhem para a Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC [Alexandria Ocasio-Cortez]. O futuro dos democratas é controlado por mulheres sem filhos", afirmou Vance. "Faz sentido colocarmos o nosso país nas mãos de que não tenha uma quota direta nele?".