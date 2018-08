O humorista britânico vai estrear-se em Portugal no Cinema São Jorge, com um espetáculo de stand up comedy que reúne o melhor da sua carreira. Os bilhetes encontram-se à venda a partir de hoje.

É apresentador, ator, escritor e também comediante. Jimmy Carr — que foi considerado pelo jornal The Guardian como "um herói da comédia do nosso tempo"— estreia-se em Portugal a 16 de março do próximo ano para apresentar o espetáculo The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour.

A Lisboa, Carr traz as piadas que o consagraram nos últimos 15 anos e novo material, criado de raiz para este espetáculo.

Aquele que pretende ser "o derradeiro espetáculo de comédia" já passou, só em 2018, por mais de 70 cidades, 8 países e 3 continentes.

O comediante britânico já esgotou mais de 9 digressões e atuou para cerca de 2 milhões de espectadores com Gag Reflex, Laughter Therapy ou Funny Business, solos que lhe valeram o British Comedy Award para “Melhor Digressão de Stand Up” e uma nomeação para o Perrier Award, um dos mais importantes galardões do humor no Reino Unido, atribuído anualmente pelo Fringe Festival.

Caracterizado pelo estilo mordaz e precisão cirúrgica, Jimmy Carr fez carreira na comédia, onde aborda temas como a mulher, os vícios, as questões ambientais e de segurança.

Espetáculo de Jimmy Carr sobre as mulheres

O comediante está regularmente presente nos programas 8 Out of 10 Cats, Your Face Or Mine?, The Big Fat Quiz of The Year e Roast Battle UK.

Os bilhetes para o espetáculo de Jimmy Carr em Lisboa, no Cinema São Jorge, a 16 de março de 2019, já estão à venda e têm um custo de 40 euros.