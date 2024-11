“Este livro reúne desenhos que os meus textos acompanharam ao longo de vinte anos. Quando os vemos em conjunto, percebemos mais claramente a sua natureza paradoxal: São ao mesmo tempo inocentes e perversos – o que os torna ainda mais perversos”, escreveu o humorista Ricardo Araújo Pereira no prefácio.

Em “Arena – Cartoons 2004-2024”, a editar no dia 28, os mais de 200 desenhos “estão organizados por ordem cronológica, exceto quando não estão”, e foram feitos para a página semanal de comentário e opinião que Ricardo Araújo Pereira assinava na revista Visão, e que depois transitou para a revista do semanário Expresso.

“Como é evidente quando se abre o jornal, não é o desenho do João Fazenda que ilustra os meus textos, é o meu texto que acompanha os desenhos do João Fazenda. A primeira coisa que os leitores veem é o desenho. A seguir, tentam descobrir (os que se dão a esse trabalho) de que modo é que o texto se relaciona com ele”, considerou Ricardo Araújo Pereira.

Para o humorista, “é surpreendente que um desenho – e um desenho como os do João, com o seu traço dissimuladamente simples, falsamente infantil – possa ser ameaçador”.

“E, no entanto, falamos destes desenhos com as palavras que costumam descrever as armas: são rápidos, compactos, furtivos, afiados, precisos. Não admira que sejam temidos”, lê-se no prefácio.

João Fazenda, nascido em Lisboa em 1979, é licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e o seu trabalho divide-se entre a ilustração, a animação, a banda desenhada, a pintura e o desenho em vários suportes.

Entre os vários prémios conquistados conta-se o Grande Prémio Stuart de Desenho de Imprensa, o prémio de excelência pela Society of News Design, dos Estados Unidos, o Prémio Nacional de Ilustração e o Prémio Nacional da Bienal de Ilustração de Guimarães.

Começou por publicar em fanzines e os primeiros trabalhos foram de banda desenhada, nomeadamente a premiada BD “Tu és a mulher da minha vida, ela a mulher dos meus sonhos”, de 2000, com Pedro Brito.

João Fazenda trabalha regularmente com a imprensa portuguesa e estrangeira, nomeadamente os jornais Público e The New York Times, e a revista The New Yorker.

Em 2009 saiu uma antologia da obra do autor, intitulada "Combo", escrita por João Paulo Cotrim, editor e autor de quem João Fazenda faz uma menção agora em “Arena”, o seu primeiro livro de cartoons.

“Um agradecimento especial, com muitas saudades, ao João Paulo Cotrim [1965-2021], que me ajudou a perceber que desenhos são estes que vou fazendo”, escreveu João Fazenda.