A peça trata um monólogo num tom trágico-cómico interpretado por João Garcia Miguel, diretor artístico da Companhia João Garcia Miguel. Este é um "one man show minimalista num cenário despido para que as palavras do ator ganhem palco e ressonância na sala", refere a produtora em comunicado.

A dramaturgia é adaptada do romance “O amor é fodido”, uma das obras mais famosas do escritor e cronista Miguel Esteves Cardoso.

"Com um toque de humor negro, o espetáculo em que o stand-up e o teatro de personagem se misturam, sobre um tema transversal no tempo como é o “amor” para um público adulto. Será a visão do intérprete sobre este sentimento diferente da que o escritor sentia nos anos 90? Será exaltada a ideia do autor como aquele explicava a forma dolorosa de como é o amor? Será que é o amor que nos salva ou o que nos mata?", são as perguntas feitas na sinopse.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

A peça 'O Amor é Fodido' estreia em Lisboa, no Clube Ferroviário, onde está dia 9 e 12 de janeiro, segue depois para Ovar, para o Centro Artes d’ Ovar, dia 17 de janeiro, e Torres Vedras, no Espaço Arenes, a 25 e 26 do mesmo mês.

Os bilhetes já estão à venda em Lisboa e podem ser adquiridos para já através do contacto da companhia: 912 137 941. A bilheteira online deverá abrir nos próximos dias.

Em Ovar podem também ser adquiridos aqui.