Calculo que devas estar farto desta pergunta, mas porquê "Só"?

Como nos Beatles, veio por acaso. Estávamos numa reunião na Valentim de Carvalho. Na altura, a minha banda chamava-se João PB e Emprestados. PB, porque me chamo João Pinto Bastos; Emprestados porque os músicos eram amigos que fui buscar a várias bandas. Mas o meu editor achou que PB não tinha muita leitura, e com razão. Então disse-lhe 'fica só João ou João Só, uma coisa qualquer'. A Rafaela Ribas, a minha agente na altura, disse 'João Só é giro'. 'Então, okay', e ficou. Ainda por cima [Só] é um disco do Palma que gosto imenso.

...

Foi das decisões que menos tempo demorou a tomar. Ainda por isso é um pouco irónico. Por um lado, sou João Só porque realmente gosto de fazer coisas sozinho. Por outro, estou sempre rodeado por amigos, e pouco só.

Tu és um melómano, com gostos musicais muito variados. Recordo-me de uma publicação tua em que te mostras feliz porque o teu novo disco ia sair no mesmo dia do que o dos Eels. Vives de e para a música?

Completamente. Tenho um filho pequeno e ainda no outro dia lembrei-me de uma coisa que o Rui Veloso me disse e ao Miguel Araújo quando éramos pequenos, para 'não irmos para música'. Para tocar e não sei o quê, mas para não o seguir. E fiquei a pensar se era algo que dissesse ao meu filho. Mas a verdade é que ele entusiasma-se com qualquer coisa que comece a tocar. As minhas tias e a minha mãe dizem que ele é igualzinho a mim quando era pequeno. Assusta-me um bocadinho, mas por outro lado acho piada.

Mas respondendo, as minhas canções que passam na rádio são uma triagem ou um single mais orelhudo. O que oiço pode ir da Katy Perry aos Wilco. Depende se a canção for boa. Não tenho guilty pleasures já há muito tempo. E não sou daqueles que diz que é tudo bom, acho que há coisas péssimas. Mas vibro a sério. Ainda há pouco vinha do ginásio a ouvir um disco dos Killers que gosto imenso, o "Battle Born". Mais americano, assim mais Bryan Adams. Eu sou um grande fã do Bryan, mesmo à séria. Acho que o "Reckless" é um best of que não é best of, todas as músicas são boas.

O que é que tens andado a ouvir?

O novo dos Eels; o meu, para ver se não me baldo nos temas que tenho de cantar sozinho [no concerto desta quinta-feira]; piquei o que já saiu da Carolina Deslandes, porque produzi um disco dela e gosto sempre de saber o que é que a malta está a fazer; tenho estado numa fase Bruce Springsteen, outra vez; o álbum do Ray La Montagne de 2010, que adoro; e o novo do Jack White, estou a tentar perceber aquilo, venderam-me uma coisa terrível mas até estou a gostar. Este último comprei em vinil para me obrigar a ouvir, que o tempo é pouco e esse é um formato ao qual tens de te dedicar. Ah, e uma coisa é certa, há sempre um best of do Elvis por perto.

Acho que conseguíamos fazer desta uma conversa em que falávamos só sobre discos, lançamentos e histórias de estrada...



De certeza. Até porque tenho uma coleção grande de discos. Através de uma das minhas tias, a Teresa Lages, que agora trabalha na RFM, mas que na altura trabalhava na EMI/Valentim de Carvalho, recebia imensos discos. Até escrevi no texto deste meu novo disco que aos dez anos já tinha uma coleção maior do que um jornalista a meio da carreira. A principal razão para um jornalista escrever sobre música é para ter discos de graça, isso já vem do "Almost Famous".



Quando dizes "desde miúdo", é mais ou menos desde que idade? É esse período que está retratado na capa do teu novo álbum, "O Bom Rebelde?"



Nessa foto tenho quatro anos. Nasci em 1988. Nunca ninguém me deu a escolher se queria gostar de música. Não tive nenhuma epifania... Em minha casa, as primeiras memórias que tenho são musicais. Sempre se ouviu muita música, desde o Cat Stevens aos Eagles, passando pelos Beatles, claro. A minha mãe diz que as primeiras palavras que disse foram uma tentativa de dizer "Ob la di, ob-la-da".

créditos: Capa do álbum "O Bom Rebelde"

Quando pensaste em ser músico já o eras?



Ainda outro dia o contei na Rádio Comercial. Havia uns anuários na escola em que andava em Coimbra onde perguntavam 'O que é queres ser quando fores grande?'. E se fores ler, eu com cinco anos, já dizia 'músico'. A minha irmã dizia que queria ser rainha [ri-se]. É um bocado como aquele disco do Tony Carreia, "A vida que eu escolhi", ao contrário. Foi a vida que me escolheu a mim. Ando aqui um bocado ao sabor do vento e não me imaginaria a fazer outra coisa. Gosto mesmo disto.



Há quem diga que o Dave Grohl, para além do músico mais simpático, é um trabalhador do rock and roll. Tu tens esse lugar no panorama musical nacional, não paras e estás sempre envolvido em projetos. Seja a compor para outros músicos ou a preparar a banda sonora de uma série...



Apesar de, para algumas pessoas, ter ficar colado a um tema. O problema de ter um êxito grande, "A Sorte Grande", como o que tive com a Lúcia Moniz, é que depois acham que só fizeste aquilo. Agora estou aí com um grande single da série que fiz com o Markl, em que a Ana Bacalhau canta, "Pensamos no Futuro Amanhã".



Como é que foi trabalhar na série do Markl, a “1986”? Tu ainda não eras nascido nesse ano.



Nasci em 1988, mas a minha alma é para aí de 61. Acreditas que foi fácil? No sentido em que não houve nada que ele me tivesse falado, de géneros e referências, que não conhecesse. Depois, ele foi-me enviando sinopses e referências para cada personagem e construí as canções a partir de aí. Estava de férias nessa altura, em Caminha, com a família da minha mulher. Como o meu filho era bastante bebé, tínhamos de fazer turnos em casa para ficar com ele. Para mim foi um sonho, que gosto de praia duas horas por dia e dentro de água. Quando estamos com muita gente parece mal- estar de headphones na praia, mas é tudo o que quero fazer. Aquela socialite de areia não é para mim.