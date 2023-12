“A passagem de Ano em Viseu promete ser uma noite memorável com grandes artistas e variedade gastronómica. José Cid é o cabeça de cartaz e sobe ao palco pelas 22h30”, destaca o Município de Viseu num comunicado de imprensa.

O Campo de Viriato “está a preparar-se para receber o novo ano com um programa repleto de entretenimento e diversão” até às 2h00 do dia 1 de janeiro de 2024.

“Para a meia-noite, está agendado um espetáculo pirotécnico musical, com a duração de 15 minutos, para celebrar a chegada do novo ano. A festa continua “pela noite dentro” com os DJs Overule e André Flor”, acrescenta a autarquia.

Além da programação musical, “será instalada uma praça de alimentação no Campo de Viriato, onde uma variedade de operadores de ‘street food’ que inclui “pipocas, algodão doce e bebidas”, realça.

O recinto conta ainda com restaurantes que servirão a última refeição do ano de 2023, mas para a qual “é necessário fazer reserva nos espaços” instalados no Campo de Viriato.

“Importa salientar que, caso as condições meteorológicas não permitam a realização do espetáculo ao ar livre, o evento será transferido para o Pavilhão Multiúsos, respeitando a capacidade do espaço para garantir o conforto e a segurança de todos os participantes”, sublinha a Câmara de Viseu.