O escritor José Luis Peixoto durante a conferência de imprensa para apresentação da peça "Morreste-me". Trata-se de uma adaptação para teatro da obra homónima de José Luis Peixoto, com interpretação de Sandra Barata Belo, que é também responsável pela adaptação dramatúrgica e encenação da peça, com a colaboração de Cátia Ribeiro. A música do espetáculo é da autoria de António Zambujo, esta tarde, no Teatro Guilherme Cossoul, em Lisboa, 03 janeiro 2013. JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA

