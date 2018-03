Nesta peça do dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, em que se reflete sobre o teatro, José Raposo e José Pedro Gomes são Rios e Solano, respetivamente, dois atores errantes que trabalham juntos e que mantêm a esperança de continuarem a ser criadores de sonhos.

Num palco onde o cenário é constituído por uma escada com estrutura de madeira e metal, uma árvore estilizada em metal e duas estacas metálicas, que se tornam num estendal, os diálogos dos dois atores vão deambulando sobre o teatro, sobre a carreira paralela que fizeram, ao mesmo tempo que vão discorrendo sobre a própria existência.

Cansados de se aturarem, de trabalharem um com o outro, vão também discutindo sobre o tempo de se retirarem, acabando este tema por surgir como uma parábola sobre quando deve um ator retirar-se dos palcos.

Mal entram em cena, Solano, munido da sua bicicleta, e Rios, com o seu cavalinho de madeira, percebe-se que os dois atores vão também fazer uma análise sobre a sua própria vida, acabando por mostrar que têm desejos e problemas comuns a todas as pessoas.

A iniciativa de juntar José Pedro Gomes e José Raposo partiu da Força de Produção — que também escolheu o texto da peça –, acabando por dar corpo a uma vontade expressa por ambos os atores, já há alguns anos.

A peça tem encenação de Marco Medeiros, da Palco 13, um jovem de 32 anos que não receou a diferença de gerações, em relação aos protagonistas, e que confessou à imprensa ver esta experiência de trabalho como um “um processo maravilhoso”.

Embora conhecesse José Raposo do meio televisivo, e de já se ter cruzado com José Pedro Gomes, sem ser no teatro, Marco Medeiros não tinha como recusar o convite da produtora.

“Conhecia José Raposo do meio televisivo, também já me tinha cruzado com José Pedro, mas muito pouco. Em teatro foi a primeira vez, e é quase uma loucura dizer que não a este desafio. Por isso mesmo revelou-se uma experiência única”.

“Foi fácil a nossa compreensão e entendimento”, disse alegando que, apesar da diferença de idades entre ele e os atores, estavam os três a “caminhar para o mesmo objetivo”, pelo que se tornou “um processo de trabalho muito fácil”.