O festival “itinerante que privilegia a palavra e a música de autor” acontece nos dias 26 e 27 de janeiro e “não podia ficar indiferente aos 50 anos do 25 de Abril, contando com uma programação que engloba diferentes gerações de músicos que abordam este tema com a liberdade que Abril lhe concedeu”, referiu a organização num comunicado hoje divulgado.

No primeiro dia, atuam JP Simões (que irá interpretar temas de José Mário Branco), Vicente Palma e Ana Lua Caiano.

Para o segundo dia do MicroSons, estão marcadas as atuações de Virgem Suta, Hadessa e André Gago, com o espetáculo “Que Abril abriu”.

Os espetáculos irão acontecer no Cineteatro São João, no palco e no ‘foyer’.

Os bilhetes já estão à venda e custam 10 euros para um dia e 16 euros para os dois.