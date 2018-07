A estrela pop Justin Bieber propôs casamento à modelo Hailey Baldwin, segundo informações publicadas na imprensa internacional este domingo, 8 de julho.

O cantor de 24 anos pediu em casamento a modelo de 21 anos durante um jantar, no sábado, num restaurante nas Bahamas, avançou o site de notícias de celebridades TMZ.

O TMZ citou testemunhas no restaurante, que disseram que a equipa de segurança de Bieber pediu a todos que guardassem os seus telefones durante o pedido.

Também a CNN e o canal E! confirmaram os relatos do noivados.

Um representante de Bieber não comentou, mas os pais do jovem parecem celebrar as novidades online.

"Orgulhoso é eufemismo! Entusiasmado para o próximo capítulo!", escreveu o pai do cantor, Jeremy Bieber, no Instagram, com uma fotografia do filho.

A sua mãe, Pattie Mallette, escreveu no Twitter: "Amor Amor Amor Amor Amor Amor Amor".

Hailey Baldwin, modelo que já interpretou pequenos papeis, é filha do ator Stephen Baldwin e sobrinha de Alec Baldwin. A mãe da modelo é brasileira.

Amor de verão? Só o tempo dirá. Bieber tem sido vinculado a aventuras românticas com muitas jovens famosas, incluindo a cantora pop Selena Gomez e a modelo Sofia Richie. O cantor foi visto pela primeira vez a sair com Baldwin há um mês.

Bieber, além dos seus êxitos musicais, fez a primeira página de tablóides devido a alguns incidentes, como conduzir a alta velocidade em Miami, ou atirar ovos contra a casa de um vizinho em Los Angeles.

Bieber interrompeu abruptamente a sua tour mundial no ano passado, depois de mais de 150 espetáculos, explicando que estava a tentar lidar com as suas inseguranças.