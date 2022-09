“No início deste ano, tornei pública a minha batalha contra a síndrome de Ramsay-Hunt, pela qual a minha cara ficou parcialmente paralisada”, escreveu o artista nas redes sociais, dizendo que deve parar, porque a sua saúde é “uma prioridade”.

Após realizar seis espetáculos na Europa e atuar na segunda-feira no Rock in Rio, no Brasil, Bieber informou que não vai poder continuar com a digressão mundial, que estava programada para prosseguir na América do Sul, Ásia, Austrália e novamente no continente europeu.

Até ao momento, desconhece-se se os 70 concertos programados até março de 2023 serão adiados para outra data, se serão cancelados ou se as pessoas que compraram os bilhetes irão ser reembolsadas de imediato.

“Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, concluiu.

A digressão “Justice World Tour” começou em março passado depois de o cantor a reagendar devido a problemas de saúde.

A síndrome de Ramsay Hunt é um distúrbio neurológico raro provocado por um vírus que infeta um nervo próximo do ouvido, provocando irritação e paralisia de parte da face.

Justin Bieber tem concerto agendado para 21 de janeiro de 2023 na Altice Arena, em Lisboa.