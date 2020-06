Os Prémios Quirino, cujos premiados da terceira edição foram hoje anunciados ‘online’, foram criados em 2018 para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

"Klaus", que esteve este ano indicado para os Óscares, venceu o Quirino de melhor filme e ainda o prémio de melhor desenho de animação.

O filme foi produzido pela espanhola SPA Studios, estreado na plataforma Netflix e contou com a participação dos portugueses Sérgio Martins, na direção de animação, e Edgar Martins, no departamento de argumento.

O realizador João Gonzalez venceu dois prémios com o filme "Nestor", produzido na Royal College of Art, em Londres, onde estudou Animação: Conquistou o Quirino de melhor curta-metragem escolar e o prémio de melhor desenho de som e música original.

O filme "O peculiar crime do estranho sr. Jacinto" valeu ao realizador português Bruno Caetano o prémio de melhor desenvolvimento visual.

"Tainá e os guardiões da Amazónia", do realizador brasileiro André Forni, venceu o prémio de melhor série de animação, e o filme colombiano "El pájarocubo", de Jorge Alberto Vega, foi distinguido como a melhor curta-metragem.

A cerimónia de entrega dos prémios Quirino estava marcada para 18 de abril, em Tenerife, em Espanha, mas foi adiada para hoje e decorreu apenas ‘online’ por causa da pandemia da covid-19.

Em paralelo aos prémios, a organização promoveu ao longo do mês de junho várias iniciativas, entre as quais um fórum de coproduções para profissionais e conferências com transmissão online.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.