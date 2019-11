As mega pinturas do rosto da poetisa foram executadas pelo artista de arte urbana João Samina, através da técnica stencil, numa iniciativa da Câmara de Lagos e da associação cultural Laboratório de Atividades Criativas (LAC).

Um dos murais, com cerca de quatro metros de altura e oito de largura, foi pintado na Escola Básica Sophia de Mello Breyner Andresen, em agosto, e outro com cerca de 15 metros de altura e cinco de largura, em outubro, na fachada de um edifício perto do mercado municipal de Santo Amaro.

Em declarações à agência Lusa, João Samina disse que se sente honrado por ter sido convidado a integrar a homenagem de Lagos a uma figura tão importante da literatura portuguesa, como é Sophia de Mello Breyner.

“É uma honra porque gosto dos textos e do trabalho e também por fazer estas obras em Lagos, uma cidade à qual tenho uma ligação muito forte e que frequento regularmente desde 2013 para colaborar em projetos com o LAC”, referiu o artista de arte urbana.