O biólogo, de 27 anos, revelou que a imagem foi captada durante uma saída de barco no dia 22 de julho na Baía de Monterey, no estado norte-americano da Califórnia, nos Estados Unidos.

"Já vi muitas coisas incríveis, mas nada como isto", revelou Dekker, que fotografa a vida selvagem há quase uma década.

Foi então, durante essa saída, que deu com um grupo de baleias-corcunda que se encontrava a comer anchovas. Só que, no meio do banquete, e de forma inesperada, um leão-marinho não conseguiu sair do caminho da baleia e terminou dentro da sua boca.

"Fiquei eufórico porque consegui registar um momento que jamais voltarei a ver. Não era um grupo enorme, apenas três baleias-corcunda e cerca de duzentos leões-marinhos", revelou à BBC.

Chase começa por explicar a cadeia dos acontecimentos indicando que os animais estavam a alimentar-se de anchovas na superfície da água quando a baleia acabou com algo um pouco maior — do que provavelmente esperava — na sua boca.

"Nós estávamos a ver o grupo a alimentar-se há um bom bocado e, eventualmente, o evento — ao qual eu chamo de evento único na vida — aconteceu, e eu ainda não consigo acreditar", disse. "Tive cerca de uma fração de segundo enquanto a baleia estava a subir para realmente compreender que o leão-marinho estava no topo da baleia antes de filmar o resto da sequência", continuou.

Porém, Chase está "mais de 100% confiante" que o leão-marinho conseguiu nadar o suficiente para se salvar e que saiu da boca da baleia. É que as baleias-corcunda, explica a BBC, não têm dentes, apenas placas de barbatanas com cerdas dentro das suas bocas.

Ora, ainda assim, uma baleia, por norma, leva menos de cinco segundos para se alimentar. No entanto, neste caso em particular, mergulhou lentamente durante 15 segundos com a boca aberta — o que deu tempo suficiente ao leão-marinho para nadar e sair para águas mais seguras. Ou assim acredita Dekker.

"A baleia nunca fechou suas mandíbulas em redor do leão-marinho, pelo que não deve ter sido ferido. [Deve ter ficado] muito assustado, tenho certeza, mas não ferido", conta.

Dereck Chase sugere que os predadores no mar — como baleias, leões marinhos, golfinhos e tubarões — evoluíram no sentido em que agora se juntam e caçam em conjunto o mesmo cardume de peixes. Por isso, acredita que acabar dentro da boca de uma baleia é uma experiência rara para qualquer caçador subaquático.