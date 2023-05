"O Oposto da Caça às Borboletas é sobre os desafios e as glórias de crescer, de fazer o luto da infância e entrar no desconhecido de ser mulher, mais ainda num mundo onde estava exposta a escrutínio constante", lê-se na apresentação do livro, editado em Portugal pela LeYa/Casa das Letras.

A obra será lançada no dia 27 de maio, sábado, às 16h00, na Praça LeYa da Feira do Livro de Lisboa, onde terá lugar uma sessão de autógrafos com a atriz, escritora e ativista Evanna Lynch.

"Evanna Lynch, vista por muitos como um exemplo, revela pela primeira vez neste livro todas as suas complexidades e contradições mais íntimas, divulgando como ultrapassou um distúrbio alimentar que lhe colocou a vida em risco, como começou a vencer o ódio autoinfligido, enfrentou o medo de deixar para trás a segurança imaculada da meninice e embarcou na travessia imprevisível que é ser mulher, com as luzes impiedosas da fama internacional a incidirem sobre ela", é adiantado.

Ao longa do obra, a atriz "explora os momentos e as escolhas centrais de uma vida que a levaram a seguir o caminho da criatividade e dos sonhos, bem como a uma aceitação da realidade selvagem, sensual e imprevisível da sua condição por oposição à procura vazia da perfeição".