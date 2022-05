Peguei, trinquei e meti-te na cesta

Ris e dás-me a volta à cabeça

Vem cá, tenho sede

Quero o teu amor d'água fresca, oh...

"Ainda sei trautear a canção que representou Portugal em 1992, 'Amor d' Água Fresca' (vivia lá nessa altura)", escreveu a escritora inglesa no Twitter para delírio dos internautas nesta noite eurovisiva.

O tema de Dina foi o escolhido para representar o país nesse ano, em Malmo, na Suécia.

Linda Martin foi a vencedora deste festival com a canção "Why Me?" .

A autora viveu no Porto durante cerca de dois anos, entre 1992 e 1993.