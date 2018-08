“O caso de amor entre um cavaleiro cristão e a linda filha de um rico judeu, que se refugiou em Castelo Rodrigo”, Ofa de seu nome, é “o mote para uma festa inesquecível, que vai acontecer na aldeia histórica de Castelo Rodrigo”, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no interior norte do distrito da Guarda, anunciou a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico (AHP-ADT).

Ofa, “a linda filha de um rico judeu” da lenda, sugeriu, entretanto, o nome da Marofa, serra integrada essencialmente no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e na qual se passou a ‘estória’ que sugere os dois dias de festa, denominada ‘A lenda da Marofa’.

Com acesso gratuito e um programa “repleto de animação, que inclui teatro, música, visitas guiadas, gastronomia e fotografia”, a festa pretende celebrar as origens e tradições desta aldeia histórica, “oferecendo assim aos seus visitantes uma oportunidade única de conhecer Castelo Rodrigo em todo o seu esplendor e conviver com as suas acolhedoras gentes”, afirma a Aldeias Históricas de Portugal.

Com “977 metros de altitude máxima”, a serra da Marofa oferece “paisagens a perder de vista e é um dos cartões-de-visita de Castelo Rodrigo”, sustenta a associação, considerando que “a beleza da aldeia histórica e da serra não deixa ninguém indiferente”.

Por isso, um dos destaques de ‘A lenda da Marofa’ é “um ‘tour’ fotográfico, na sexta-feira [31 de agosto], depois do qual cada fotógrafo selecionará um conjunto de fotografias que serão de imediato impressas e expostas”, explica a ATP-ADT, que promove a iniciativa em conjunto com o município de Figueira de Castelo Rodrigo e com o apoio de fundos comunitários, através do programa Centro 2020 (no âmbito do quadro comunitário Portugal 2020) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A associação Aldeias Históricas criou para esta ocasião “um pacote especial de alojamento” para quem “quiser aproveitar e ficar mais dias na região para conhecer as restantes aldeias históricas de Portugal”.