Segundo o Rock in Rio, o concerto de Liam Gallagher terá lugar no Palco Mundo e vai contar sobretudo com canções do mais recente álbum a solo do músico, "Why me? Why not?", editado no ano passado.

O ex-vocalista dos Oasis junta-se, assim, aos já anunciados Foo Fighters e aos The National, que atuam no festival, no mesmo dia.

"Gallagher é considerado um dos elementos mais importantes do Britpop - movimento musical e cultural dos anos 90", escreve a organização do Rock in Rio, no comunicado hoje divulgado, recordando que, mesmo depois de ter deixado os Oasis, que liderou durante 18 anos com o irmão Noel, "prosseguiu um longo e bem-sucedido caminho musical, nos Beady Eye", que fundou com alguns dos elementos da antiga banda.

Em março de 2010, Liam Gallagher foi eleito "o melhor vocalista de sempre pelos leitores da revista britânica 'Q'”, recorda o Rock in Rio.

O percurso a solo teve início há pouco mais de dois anos, com o álbum "As You Were" (2017).

À semelhança deste primeiro álbum a solo, "Why me? Why not?" conquistou o topo da tabela britânica, em 2019.

O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos próximos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

Para a edição deste ano a organização do festival tinha já anunciado as atuações de Post Malone, Foo Fighters, The National, Camila Cabello e Black Eyed Peas.