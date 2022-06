Buzz Lightyear, o Ranger do Espaço da Unidade de Proteção do Universo, não é apenas uma mera personagem da saga Toy Story — especialmente para quem cresceu nos anos 90 e década seguinte. Para essa geração, Buzz é sinónimo de ir ao infinito e mais além, é sinónimo de não ter medo de sonhar em conquistar o desconhecido. Mas passados tantos anos há uma questão que ainda permanece por responder: quem é o homem que inspirou o brinquedo?

No primeiro filme, de 1995, ficamos a saber que o novíssimo e desejado boneco de Andy tem como missão arreliar o cowboy Woody. Buzz é dedicado, estudioso, sabe os manuais todos de cor e salteado, é forte, carismático, além de ter uma integridade policial incorruptível. O problema? Não acredita que é… um brinquedo! Ora, volvidos 27 anos desde que apareceu pela primeira vez, a Pixar mostra-nos finalmente quem é "Buzz Lightyear", o homem que o inspirou.

Ainda não subscreveste o nosso podcast? Estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Ao subscreveres garantes que não voltas a perder os próximos episódios e novidades! ;) E já que aqui estamos, fazemos também um pequeno pedido: deixa críticas e reviews nas plataformas. Nós agradecemos e todo o feedback é bem-vindo!

O resultado é uma aventura de ação e ficção científica que apresenta a história da origem desta personagem, que de boneco destemido e confiante virou humano de carne e osso com tudo o que isso implica — dúvidas, falhas, ansiedade. No filme, acompanhamos a jornada deste lendário Ranger do Espaço, que começa num planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. O que se segue depois é uma viagem inesquecível no espaço e no tempo (onde conhecemos um gato robot adorável chamado Sox) em que Buzz (a voz original é de Chris Evans, o Capitão América) procura desesperadamente regressar a casa.

"Buzz Lightyear", que estreou nas salas portuguesas esta quinta-feira, é, portanto, uma expansão da amada franquia "Toy Story" da Pixar que promete fazer as delícias dos fãs e tocar no botão da nostalgia (e no da "polémica", já que foi banido em 14 países). Assim, é com alguma naturalidade que o filme tenha dominado o novo episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto. E o João Dinis e o Miguel Magalhães têm várias coisas que querem dizer e partilhar convosco sobre este spinoff. O trio dos anfitriões também conversou sobre o Rock in Rio, o "Casamento do Meu Melhor Amigo" e... Delfins. Isso mesmo, Delfins.