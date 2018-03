Cerca de 200 tipos de cerveja vão estar em mostra num encontro, em Lisboa, de 15 a 17 de março, dedicado à inovação na indústria cervejeira, reunindo criadores, produtores e consumidores deste setor “em revolução”, anunciou a organização.

A primeira edição do Beer Generation Lisbon Festival decorre no Hub Criativo do Beato e conta com a participação de 30 cervejeiros nacionais e estrangeiros, entre os quais o norte-americano Steve Hindy, fundador da Brooklyn Brewers, uma referência do setor, ou Pyry Hurula, mestre cervejeiro da Estónia, que desenvolve um trabalho de cervejas em barricas de vinhos e espirituosos.

“Mais do que um festival de cerveja, o festival é uma viagem à cultura da cerveja”, proporcionando “a experiência do processo de mudança desta bebida secular” por uma geração “que mudou o paradigma da indústria cervejeira”, referem os organizadores, OG&Associados, que promovem vários eventos neste setor.

Durante os três dias, o evento, de entrada livre, promove conferências, visitas guiadas a cervejeiras lisboetas, produções colaborativas de lotes especiais de cervejas (como uma que junta produtores portugueses, espanhóis e finlandeses), degustações comentadas, lançamentos de novas bebidas e harmonizações de comida e cerveja, além de concertos de bandas e DJs.