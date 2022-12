As iluminações de Natal este ano estarão com um horário reduzido, decisão da Câmara Municipal de Lisboa para garantir poupanças de 50% no consumo de energia.

"Tendo noção dos tempos exigentes que atravessamos e que a todos convoca para o desafio da poupança energética, a CML, que já tinha informado que as tradicionais iluminações de Natal em Lisboa só iriam entrar em funcionamento mais tarde do que o habitual, decidiu também reduzir o período em que as mesmas estarão em funcionamento", lê-se numa nota enviada à imprensa.

Lisboa será iluminada nos locais tradicionais, entre praças, ruas e avenidas, com recurso a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED.

As luzes vão estar acesas das 18h às 23h de domingo a quinta-feira. Sextas e sábado as luzes vão estar ligadas até à meia-noite. Na noite de Natal e de passagem de ano ficarão ligadas até à 1 da manhã.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esteve, esta segunda-feira, na praça do comércio, em Lisboa, a propósito da inauguração da iluminação de Natal na cidade.