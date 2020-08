Segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), da Câmara Municipal de Lisboa, este ano o conjunto de iniciativas não terá grandes palcos nem espetáculos para milhares de pessoas e, mesmo ao ar livre, toda a programação acontece em espaços com lotações limitadas, distâncias de segurança, máscaras e higienização.

Alguns dos eventos serão transmitidos em ‘streaming’.

O Lisboa na Rua arranca em 13 de agosto com o Festival Política, no Cinema São Jorge, numa programação de quatro dias que inclui debates, filmes, performances, música e humor, tendo o ambiente e as alterações climáticas como tema central, no ano em que Lisboa é a Capital Verde Europeia.

Este ano, esta iniciativa terá pela primeira vez em foco um país, tendo sido escolhido o Brasil para estar em destaque em vários momentos da programação.

O centenário do nascimento de Amália Rodrigues é assinalado com um ciclo de cinema ao ar livre, no jardim do Palácio Pimenta — Museu de Lisboa, recordando a carreira da fadista como atriz em quatro filmes, de 03 a 06 de setembro.