A Lisbon Film Orchestra traz de volta o musical Off-Broadway (fora da Broadway, em tradução livre), 'Os Últimos Cinco Anos' ('The Last Five Years', em inglês), com Vânia Blubird e Samuel de Albuquerque acompanhados por seis músicos ao vivo.

O espetáculo vai estar em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, de 15 de fevereiro a 10 de março.

Segundo a organização, 'Os Últimos Cinco Anos' conta: "A história da relação disfuncional entre Jamie Wellerstein (Samuel de Albuquerque), um romancista em franca ascensão, e Cathy Hiatt (Vânia Blubird), uma atriz que luta pela sua carreira sem grande sucesso. Cinco anos os juntam, mas, ao mesmo tempo, cinco anos os separam. Os seus caminhos apresentam-se tão diferentes na forma como na cronologia. Jamie começa pelo início da sua relação, o seu primeiro encontro, avançando até à rutura, enquanto Cathy começa pelo fim, o término do seu casamento, recuando no tempo até ao momento em que se apaixonam".

Este foi um musical escrito por Jason Robert Brown e inspirado no casamento fracassado do próprio com Theresa O'Neill. Viu a sua estreia no Northlight Theatre de Chicago em 2001, sendo posteriormente produzido Off-Broadway em março de 2002. Desde então, teve várias produções tanto nos Estados Unidos como no plano internacional.

Nesta versão portuguesa, o espetáculo será encenado por Pedro Pernas e tem direção musical de Nuno Sá. A Lisbon Film Orchestra já tinha apresentado este musical em 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, com preços entre os 10 e os 20 euros e podem ser adquiridos aqui.