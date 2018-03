Quem o diz, em entrevista à agência Lusa, é o músico e programador Alexandre Cortez, fundador dos Rádio Macau e de outros projetos que foram desaguando na poesia, como Wordsong, Social Smokers e a tertúlia semanal Poetas do Povo, em Lisboa.

Foi nessas tertúlias, em que se improvisa música para poesia dita, que nasceu em 2014 a Lisbon Poetry Orchestra, com os músicos Alexandre Cortez, Filipe Valentim, Luís Bastos e Tiago Inuit.

Quatro anos e vários espetáculos depois, o grupo encomendou poemas inéditos a cinco autores portugueses para composições instrumentais: Cláudia R. Sampaio, Daniel Jonas, Filipa Leal, Paulo José Miranda e Valério Romão.

Depois juntou-lhes quatro declamadores - André Gago, Nuno Miguel Guedes, Miguel Borges e Paula Cortes -, convidou Daniel Moreira para criar um livro ilustrado com os poemas e o resultado é o duplo álbum/livro, um objeto híbrido poético, intitulado "Poetas Portugueses de Agora".

"O que está por detrás do projeto e deste trabalho é uma teia de cumplicidades que se foi criando com alguns dos participantes de 'Poetas do Povo'", contou Alexandre Cortez.

Segundo o músico, a par da valorização da poesia, há um lado conceptual que o grupo quer evidenciar: "Tentar interagir com o público o mais possível".