Com o título “Na sombra”, o livro, que será publicado em formato físico e digital pela chancela Objetiva, transporta imediatamente os leitores para a imagem dos dois jovens príncipes, os irmãos William e Harry, caminhando atrás do caixão da mãe, no momento do funeral de Diana, segundo a editora.

créditos: Penguin Random House Grupo Editorial Portugal

Com as receitas da venda deste livro, o autor pretende apoiar instituições britânicas de caridade.

Segundo a editora, o Duque de Sussex doou 1,5 milhões de dólares à Sentebale, organização que apoia crianças vulneráveis e jovens no Lesoto e no Botswana afetados pelo vírus do VIH/SIDA, e irá também doar 300 mil libras à WellChild, organização sem fins lucrativos que ajuda crianças e jovens com necessidades de saúde complexas a serem, sempre que possível, acompanhados em casa em vez de nos hospitais.