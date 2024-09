Um recente estudo mostra que a maior lua do sistema solar foi atingida por um antigo asteróide 20 vezes maior que a rocha que atingiu a Terra e pôs fim à era dos dinossauros há 66 milhões de anos.

Segundo o The Guardian, o impacto devastador ocorreu há 4 mil milhões de anos e fez com que a Ganimedes, uma das 100 luas conhecidas de Júpiter, girasse de tal forma que a cratera ficou diretamente voltada para o lado mais distante do gigante gasoso.

De acordo com os modelos de computador, o asteróide deveria ter cerca de 298km de diâmetro e atingiu um ângulo entre 60 a 90 graus. O impacto criou uma cratera inicial de até 1.609km de largura, que foi parcialmente preenchida enquanto as rochas e as poeiras se deslocavam após a colisão.

Naoyuki Hirata, cientista planetário da Universidade de Kobe, no Japão, disse que as rugas que cobrem a superfície da Ganimedes eram, há muito tempo, consideradas "sobras" de múltiplos anéis criados pelo impacto do asteróide gigante. No entanto, não era claro o tamanho do impacto e que efeito o mesmo teve na lua joviana.