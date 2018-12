Luísa Sobral estreia-se em palcos uruguaios, atuando em duo com Mário Delgado, nas guitarras, e vai apresentar alguns temas do seu repertório, com “especial incidência no seu mais recente álbum, ‘Rosa’”, editado na primeira quinzena de novembro passado, segundo comunicado da sua promotora.

A intérprete de “Nádia” volta a atuar no Solís, no domingo, como convidada especial da MVD Big Band, no concerto de encerramento do Festival.

Luísa Sobral estreou-se discograficamente em 2011, com o CD “The Cherry On My Cake”, depois de uma estada nos Estados Unidos, tendo estudado no Berklee College of Music, em Boston. No ano seguinte gravou com David Fonseca e Alejandro Sanza, e participou, em Inglaterra, no programa televisivo de Jools Holland, onde atuou com Melody Gardot.

Luísa Sobral fez, em seguida, algumas das primeiras partes da digressão da cantora norte-americana.