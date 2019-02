Luísa Sobral, nesta digressão, apresenta a sua nova banda, partilhando o palco com Manuel Rocha, nas guitarras, e um trio de sopros constituído por Sérgio Charrinho, no fliscorne, Ângelo Caleira, na trompa, e Gil Gonçalves, na tuba.

A digressão abre hoje em Coimbra, no Convento S. Francisco, e, prossegue no sábado, na Casa da Música, no Porto.

No próximo dia 14, Luísa Sobral atua em Setúbal, no Fórum Municipal Luisa Todi, no âmbito do festival “Montepio, às vezes o amor”, e, no dia 22, sobe ao palco do TivoliBBVA, em Lisboa.

O quinto palco desta digressão é o Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, onde atua no dia 09 de março, seguindo-se a Casa da Cultura de Ílhavo, nos arredores de Aveiro, no dia 15, e, no dia 23, o Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha.

Em abril, Luísa Sobral está em Espanha, atuando no dia 06 no Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, na Comunidade Valenciana, e, no dia 09, no palco do Teatro Cofidis Alcázar, em Madrid, seguindo para Barcelona, onde canta no dia 11, no Luz de Gas, no âmbito do Festival GuitarBCN.