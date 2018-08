Sexo, religião e lucro: desde que começou a sua carreira, Madonna não para de empurrar os limites. A rainha da pop faz 60 anos esta quinta-feira, 16 de agosto, e continua provocadora, agora na pele de uma mulher madura e sem complexos.

Madonna dá novo significado às suas seis décadas: relaciona-se abertamente com homens 30 anos mais novos, mantém uma silhueta esbelta de dar inveja a mulheres jovens e na sua última tournée apresentou um show provocador que simulava atos sexuais.

A cantora com mais discos vendidos de todos os tempos não é a primeira a manter-se ativa na terceira idade. Isto já foi feito antes por Aretha Franklin, Cher, Dolly Parton e Stevie Nicks, com 70 anos e nos palcos.

Mas Madonna, que entrou na cultura pop ao mesmo tempo que a MTV, representa o culto à juventude como poucas artistas o fizeram. E enquanto outras se reinventaram ou protagonizaram retornos nostálgicos, a 'Material Girl' nunca passou mais de quatro anos sem um álbum desde a bem-sucedida estreia que levava o seu nome, em 1983.

O título de uma canção do seu último álbum, "Rebel Heart", resume a sua atitude decidida: "Bitch I'm Madonna" [Cabra, eu sou a Madonna].

Freya Jarman, uma estudiosa de música na Universidade de Liverpool, que coeditou um livro sobre Madonna, considera que a rainha pop já deixou um legado e influenciou muitas artistas mais jovens como Lady Gaga, mas agora demonstra ter um novo tipo de relevância.

"Como cantora popular, que envelhece e que ainda está tão presente entre o público, [Madonna] é absolutamente relevante", diz Jarman. "Madonna destaca-se como sempre fez, e sempre esteve interessada em provocar", nota. Muitas estrelas "parecem sair do foco e voltar a entrar, enquanto Madonna nunca saiu".

'Envelhecer é um pecado'



Inigualável, Madonna não escapou a duros comentários ao longo da sua carreira. A ex-namorada de um dos seus antigos namorados, o modelo brasileiro Jesus Luz, chamou-a de "velha ridícula". Muitos utilizadores das redes sociais fizeram piadas quando Madonna beijou na boca, durante o festival Coachella, o muito mais jovem Drake, e os tablóides têm uma obsessão com as suas mãos, uma das partes do corpo que costuma revelar melhor a idade.

Num discurso em 2016, no qual aceitou um prémio da revista de música Billboard, Madonna disse que a sociedade permitia às mulheres serem "lindas, fofas e sexy", mas não a mostrar as suas opiniões, nem suas fantasias sexuais.

"E, finalmente, não envelheça. Porque envelhecer é um pecado. Você será criticada, será vilipendiada e, definitivamente, não tocarão a sua música na rádio", disse na altura Madonna, provavelmente em relação à decisão da BBC Radio 1 de não difundir um dos seus singles recentes, num momento em que procurava atrair um público mais jovem.

Madonna também persiste nos seus compromissos políticos. No ano passado, fez um duro discurso na Marcha das Mulheres no dia seguinte à posse do presidente Donald Trump, e assegurou que as mulheres não aceitarão "esta nova era da tirania".

créditos: Theo Wargo/Getty Images/AFP

Sexy e maternal



Madonna também desafiou as concepções da maternidade e adotou quatro crianças do Malaui, que se somaram ao seu filho e à sua filha biológicos.

A artista, que no ano passado se mudou para Lisboa, estimula os seus fãs, em homenagem aos seus 60 anos, a fazer doações para a sua obra de caridade para crianças no Malaui.

Mesmo depois de se tornar mãe, Madonna continuou a relacionar-se com homens muito mais novos, desafiando cânones. A atenção gerada pelos seus relacionamentos contrastam com o posicionamento da sociedade face a homens mais velhos que estão com mulheres mais jovens, como Mick Jagger e Billy Joel, que recentemente se tornaram pais de novo.

"Como feminista, só tenho coisas boas a dizer da Madonna. Se essa é a sua preferência sexual e ela está bem com isso, está a cumprir com uma fantasia que muitas mulheres não podem ou não querem cumprir", considera Pepper Schwartz, socióloga da Universidade de Washington, em Seattle, que estuda o envelhecimento e a sexualidade.

Schwartz considera que Madonna, juntamente com várias atrizes de Hollywood veteranas, está a dar às mulheres da sua geração "baby boom" um novo modelo para seguir.

A geração "baby boom", "que sempre esteve à procura de uma nova definição sobre o sexo e o género, está a tentar dizer: 'já sabem, não estamos prontas para desaparecer só porque agora estamos mais velhas'".

Marcada por polémicas durante décadas, Madonna sempre falou abertamente sobre uma sexualidade sem complexos, o que contribuiu para sua reputação de superestrela. Eis alguns dos momentos mais transgressores de Madonna.

- "Menina má" na MTV

A primeira edição dos Video Music Awards da MTV, em 1984, foi marcada por uma apresentação inesquecível de Madonna. Durante a entrega de prémios, a estrela pop apareceu no palco sobre um enorme bolo de casamento para cantar "Like a Virgin" [Como uma Virgem]

Madonna estava descalça e usava um vestido de noiva sexy, com um cinto com as palavras "Boy Toy". Durante a apresentação, a cantora rolou pelo chão, o que permitiu que o público observasse a sua roupa interior. A performance estabeleceu a sua reputação de "menina má".

- "Like a Prayer"

A canção "Like a Prayer" provocou um escândalo em 1989 com um vídeo muito exibido na MTV, que ganhou ainda mais repercussão depois de a Pepsi mostrar interesse numa campanha com a cantora.

Alternando imagens com clara conotação sexual e religiosas, Madonna faz amor com a estátua de um santo negro que ganha vida e dança diante de cruzes em chamas, símbolo do movimento racista Ku Klux Klan.

O Vaticano protestou e movimentos religiosos ameaçaram boicotear a Pepsi, que desistiu, sob pressão, da campanha publicitária com a cantora.

- Muito ousada até para a MTV

Madonna regressou um ano depois e provocou tamanha polémica que até a MTV se recusou a exibir o videoclipe de "Justify My Love".

Dirigido pelo fotógrafo de moda francês Jean-Baptiste Mondino, "Justify My Love" representa práticas sexuais, que muitas pessoas consideraram extremas, num hotel. Os atores confessaram mais tarde que a linha entre a encenação e a realidade foi muito ténue durante as filmagens.

A polémica fez com que "Justify My Love" se tornasse o single mais vendido no formato vídeo, um formato que desapareceu na era do YouTube.

- Tournées polémicas

Madonna provocou vários escândalos durante as suas tournées - várias das quais faturaram mais de 100 milhões de dólares.

A tournée "Blond Ambition", de 1990, foi muito ousada com a celebração do sexo e, ao lado dos dançarinos, da homossexualidade, que era consideravelmente menos aceite na época.

As coreografias incluíam movimentos e gestos nos quais os dançarinos simulavam masturbar Madonna enquanto ela cantava "Like a Prayer", uma cena que levou a polícia de Toronto, no Canadá, a advertir sobre a possibilidade de detenção.

Durante a mesma tournée, Madonna passou a usar o sutiã em formato de cone, criado pelo francês Jean-Paul Gaultier, que se transformou numa das suas marcas registadas.

- "Sex", o livro

Até mesmo alguns fãs da cantora consideram que em 1992 ela foi longe demais ao publicar um livro com o título "Sex". A obra contém imagens da cantora em posições pensadas para chocar, que incluem até um cachorro.

O livro foi um sucesso de vendas, mas ofuscou um pouco o álbum "Erotica", lançado simultaneamente.

Madonna já disse diversas vezes que não se arrepende de ter lançado o livro. "Sex" conquistou gradualmente alguns fãs, que dizem a cantora estava na vanguarda da nova explosão da pornografia.

- Beijos apaixonados

Madonna tornou-se uma espécie de irmã mais velha para muitas cantoras e mantém a capacidade de gerar manchetes.

Nos prémios da MTV em 2003, Madonna beijou duas jovens cantoras na boca, Christina Aguilera e Britney Spears.

No Festival de Coachella em 2015, Madonna fez uma aparição surpresa e deu um beijo apaixonado no rapper Drake.

Celebrar em Marraquexe

A cantora norte-americana Madonna chegou à cidade velha de Marraquexe, no sul do Marrocos, para comemorar os seus 60 anos na quinta-feira passada.

"A caminhar pelo labirinto de Medina na hora da oração", escreveu a rainha da pop nas suas contas do Facebook e Instagram, com um vídeo gravado à noite.

Na terça-feira, a "Material Girl" já havia partilhado uma fotografia sua com um fez (chapéu de feltro vermelho tradicional) coberto com joias típicas berebere e a legenda: "Hoje estou a usar o bolo na cabeça! Mais dois dias...".

A polícia marroquina tem-se esforçado para evitar que os jornalistas e fotógrafos se encontrem com a estrela, segundo diferentes repórteres contactados pela AFP em Marraquexe.

As especulações sobre o local que Madonna escolheu para comemorar os seus 60 anos são a ordem do dia.

Alguns afirmam que será em El Fenn - palácio com piscina e um grande terraço que permite ver os telhados da cidade ocre -, outros dizem que será o Kaskab Tasmanot - suntuosa propriedade do magnata britânico Richard Branson, localizada num vale aos pés da Cordilheira do Atlas -, e outros ainda indicam que será na casa de hóspedes de luxo, mas rústica, "The Break", no meio de uma paisagem desértica perto das Montanhas Agafay.

Resta aos fãs e curiosos esperar pela próxima partilha nas redes sociais...