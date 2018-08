Análise de Sérgio Costa Araújo, curador da exposição Madonna – The Ultimate Icon. Celebrating the Queen’s 60th Anniversary Odyssey, presente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Há quase quarenta anos que Madonna faz parte do nosso imaginário. Hoje é alvo de interesse académico. São inúmeros os trabalhos científicos em torno do seu percurso e as evidências do seu impacto social, cultural, educativo em diversos universos ao longo das últimas quatro décadas, da infância à adultez, e um pouco por todo o mundo.

A exposição que agora decorre na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ainda que modesta, acontece no âmbito das conferências KISMIF, organizadas pela Super Mulher que é Paula Guerra, e decorre de uma proposta do curador da exposição que há três edições colabora com o KISMIF.

Madonna – The Ultimate Icon. Celebrating the Queen’s 60th Anniversary Odyssey reúne objectos de coleccionador, memorabilia capaz de ajudar a documentar o percurso de Madonna. Deste conjunto documental fazem parte objectos efémeros, impressos em papel e, portanto, descartáveis, que poderão ajudar o observador, ou o investigador, a conhecer melhor o universo do artista a partir dos objectos que transportam a sua imagem e que servem fundamentalmente para alimentar uma sociedade de consumo maioritariamente constituída por crianças e jovens – dele fazem parte postais, revistas, livros de banda-desenhada, a fanzine portuguesa editada durante a década de 1990 dedicada a Madonna.

O texto que a seguir se apresenta não pretende fazer uma incursão meramente cronobiográfica, mas antes realçar aspectos do contexto da artista quase sempre ausentes dos textos que vão sendo publicados.

Num artigo publicado na revista The Atlantic (Julho-Agosto, 2017) a propósito do circo existencial de Yayoi Kusama, Sarah Boxer pergunta se a arte participativa procura fomentar apenas experiências significativas nos visitantes ou meramente a partilha de selfies? A arte que interessa à autora é, aparentemente, aquela que é projectada para envolver o observador com a obra dando-lhe com isso sentido - “arte que irei complementar simplesmente estando presente – arte que sem mim não é nada”. O caracter temporal desta relação inerente a esta maneira de mergulhar na arte parece evidente: ainda que quiséssemos, hoje já não nos seria possível sentar com a artista performativa Marina Abramović no MoMA. Já não é também possível assistir ao vivo a Cate Blanchet a recitar manifestos artísticos no Park Avenue Armory de Nova Iorque. O que parece contar para esta concepção é o momentum e o seu carácter efémero. Aquilo que decorre na vertigem do confronto com o objecto seja a sós ou em pequeno grupo. Este campo é todo um tratado que espacialmente poderíamos situar entre um percurso numa feira popular como o da Magikland e um Museu como o de Serralves onde (ironicamente?) um turista italiano acaba de ser hospitalizado depois de cair dentro da obra de Anish Kapoor “Descida para o limbo”. Aqui a arte somos nós e o artista apenas o mediador que nos empurra para esse limbo.

Quando os artistas de juntam num determinado tempo e espaço para criarem a sua arte, esse é o seu momentum. Para muitos destes colectivos de artistas, à época desconhecidos, ainda não profissionalizados, o futuro olhará para eles como tendo contribuído definitivamente para a inovação, para a produção de mudanças drásticas de uma estrutura que na época era aparentemente definitiva, reconfigurando a cena artística e definindo a própria ideia de contemporaneidade com os produtos do seu trabalho criativo.

Alguns destes grupos de artistas mudaram literalmente a face de cidades. Pesquise-se a este propósito o papel dos artistas para uma regeneração urbana - culturalmente orientada, por exemplo na cidade de Xangai; o papel dos artistas enquadrados na iniciativa europeia das capitais da cultura e que é um dos exemplos mais ilustres será a RUHR.2010, entre tantos outros. E das próprias cidades como em Viena no final do século XIX ou Paris do início do século XX, que albergaram círculos de artistas que se formavam espontaneamente, conviviam nos mesmos espaços, partilhavam inquietações, transaccionavam ideias, discutiam os seus projectos e os seus clientes, quando os tinham, questionavam o status quo e com isso anteciparam o momentum seguinte, o futuro daquilo que será uma arte alicerçada numa certa ideia do que é o contemporâneo.

Em 1978, [Madonna] chega definitivamente a Nova Iorque pronta a conquistar o mundo. " (...) ser uma rapariga em 1978 era saborear tudo isto: a subcultura é a charneira para uma nova fusão musical – punk com funk, rock com metal, e o disco acima de tudo o resto, desavergonhadamente comercial, mas orgulhando-se das suas raízes underground. Nova Iorque no final da década de 1970 era onde tudo isto colidia.”

Ao longo da história tem sido sempre assim e a América não foi de modo nenhum excepção. No final da década de 1970 do século XX, Nova Iorque era uma cidade suja. A violência fazia parte do seu ADN, e o mundo da década de 1980, distante dos relatórios estatísticos, imaginava-a sobretudo a partir de séries norte-americanas como a “Balada de Hill Street”, que curiosamente era filmada em Los Angeles e se desenrolava numa localidade sem nome. Nessa época, escoava para Nova Iorque todo o tipo de gente, que descendia sobretudo de famílias de emigrantes do velho continente, o que fazia deles um mix sociocultural que os condenava à singularidade, e que também por isto fazia com que integrassem os círculos dos inadaptados que pululavam pela cidade. Era assim com os artistas.

Nova Iorque tinha uma escala poderosa, à medida da grande ambição de quem a procurava. Madonna não foi excepção. Descendente de uma segunda geração de emigrantes italianos, ambicionava fugir de Detroit para Nova Iorque de modo a expandir assertivamente o seu talento na dança moderna. Em 1977 chega a Nova Iorque para beneficiar de uma bolsa de seis semanas para dançar com o American Dance Theater de Alvin Ailey, trabalha paralelamente num clube de rock chamado Second Chance e é aí que, segundo a investigadora Lucy O’Brien, autora daquela que será provavelmente a mais séria incursão biográfica no percurso de Madonna (Edição em português pela Humanity’s Friends Books, 2008), que Madonna toma “gosto por um estilo de vida rock ‘n’ roll, dissonante do mundo por vezes rarefeito da dança contemporânea”. Em 1978 chega definitivamente a Nova Iorque pronta a conquistar o mundo. A autora, acrescenta: “ser uma rapariga em 1978 era saborear tudo isto: a subcultura é a charneira para uma nova fusão musical – punk com funk, rock com metal, e o disco acima de tudo o resto, desavergonhadamente comercial, mas orgulhando-se das suas raízes underground. Nova Iorque no final da década de 1970 era onde tudo isto colidia.”

Keith Haring, hoje um artista célebre e caro, era nesse tempo outro inadaptado, artista visual nascido na Pensilvânia, no mesmo ano de Madonna: 1958, no seio de uma família ultra-religiosa, muda-se também para Nova Iorque em 1978, tornando-se rapidamente num dos melhores amigos de Madonna. Amizade que se manterá até ao seu falecimento vítima de SIDA, em 1990.