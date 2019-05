Meia-hora foi suficiente para que se esgotassem os bilhetes para os concertos de Madonna em Lisboa nos dias 16, 18 e 19 de janeiro, no Coliseu dos Recreios. No entanto, a promotora Everything is New já anunciou uma nova data: 21 de janeiro. Os bilhetes já estão à venda e mantém-se os preços e condições: cada pessoa pode comprar até quatro bilhetes por data.

A promotora Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais, são eles: Coliseu de Lisboa, FNAC, El Corte Inglés, Worten, CTT, Agência ABEP.

Preço dos Bilhetes: