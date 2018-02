Intitulado “As Valsas”, o programa, apresentado pelas 12:00 no grande auditório, inclui a obra a que Ravel (1875-1937) chamou “poema coreográfico”, numa homenagem à valsa de Viena e aos grandes compositores que definiram o género.

Entre eles está o austríaco Johann Strauss II (1825-1899), que seguiu as pisadas do pai e teve uma carreira que lhe valeu o epíteto de ‘rei das valsas’, com o programa da Gulbenkian a incluir duas obras, a abertura da opereta “O Morcego” e “Vida de artista”, opus 316 do compositor.

O programa inclui ainda uma suite de “O Cavaleiro da Rosa”, de Richard Strauss (1864-1949). Estreada em 1911, em Dresden, pela mão de Max Reinhardt, a ópera tornou-se uma das mais conhecidas e interpretadas obras do compositor alemão.

A valsa vienense marca a primeira atuação da Orquestra Gulbenkian sob a direção do maestro franco-suíço Lorenzo Viotti, indigitado a 13 de outubro de 2017, altura em que a Fundação Calouste Gulbenkian anunciou a sua nomeação para um período de três anos, que arranca no início da temporada 2018/19, depois do verão.

Viotti sucede a Paul McCreesh no cargo, que o inglês ocupou de 2013 a 2016, e vai tornar-se o 14.º maestro titular da Gulbenkian, o quinto desde que a atribuição passou a durar mais do que uma ou duas temporadas, a partir do italiano Claudio Scimone (1979-1986).