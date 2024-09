“Com o programa mais vasto de sempre, o Fólio congrega cerca de 600 iniciativas e dois seminários, distribuídos pelas várias curadorias”, entre mesas de autor, conversas, lançamentos de livros, apresentações, tertúlias, debates, sessões, ‘masterclasses’, entre outas atividades, afirmou hoje o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, na apresentação do evento, no Porto.

O programa de atividades, este ano subordinado ao tema “Inquietação”, contempla, igualmente, um “Eco Mercado”, um Planetário, um espaço ‘MyMachine’ e um espaço Sustentabilidade.

Sobre a decisão de apresentar o evento no edifício da antiga Cadeia da Relação, no Porto, o autarca de Óbidos explicou: “Não nos queremos fechar no nosso território, porque trabalhamos para a expansão e crescimento do festival, não se trata de um evento local, é nacional e internacional. Queremos ir além”.

Mantendo a estratégia de aproximação à comunidade educativa, o Fólio Educa propõe 260 iniciativas, com 160 participantes de nacionalidade portuguesa, brasileira, Espanha, Inglaterra e Itália.

O Fólio Autores apresenta 14 mesas, com 39 intervenientes, entre os quais 22 autores internacionais e três autores nacionais.

Está garantida a presença de nomes premiados como a etíope-americana Maaza Mengiste, o ucraniano Andrei Yuryevich ou a neozelandesa Eleanor Catton, a mais jovem premiada de sempre do Booker, em 2013.

O britânico Max Porter, a espanhola Irene Vallejo e a sul-coreana Anna Kim, vencedora do Prémio da União Europeia da Literatura, também estarão no Fólio, que conta ainda com presença de Ricardo Araújo Pereira.

No Fólio BD estão agendadas sete iniciativas e cinco ilustradores, com a realização de duas mesas redondas e serão apresentados alguns dos filmes da produtora portuguesa COLA Animation.

O Palco Inatel acolhe um total de sete concertos, com destaque para o espetáculo “entre nós” que apresenta talentos emergentes, num concerto único, a 13 de outubro.

Quanto ao Fólio Boémia, reúne um total de 13 concertos e duas itinerâncias com as bandas filarmónicas locais.

Ao Fólio Ilustra acorre uma centena de ilustradores ao PIM! - Mostra de Ilustração Para Imaginar o Mundo, que se dividem em 24 iniciativas, com oficinas, mesas e lançamentos, concertos e um Mercado Objeto Inquieto/Feira de Autor, que decorrerá no primeiro fim de semana do festival.

Segundo a curadora, a ilustradora Mafalda Milhões, este ano “regista-se um número recorde de exposições (27)”.

Segundo a organização, o Fólio Mais é, em 2024, “mais uma vez, um dos principais atrativos do festival”, com 120 mesas, conversas, apresentações, tertúlias, debates, sessões e ‘masterclasses’.

Um dos “grandes destaques” é a presença de Conceição Evaristo, ativista da cultura negra no Brasil, que se destacou nos domínios da poesia, da ficção e do ensaio.

Elvis Guerra, Verenilde Pereira, Carola Saavedra, Cebaldo Ingwnapi, Ana Paula Tavares, Ellen Lima Wassu, Nieves Neira Roca, Kaká Werá, Juan Carlos Galiano, Yara Monteiro, Gisela Casimiro e João Barrento são outros nomes em destaque.

Esta edição do festival assinala também a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões.

Em 2023, o Fólio atraiu cerca de 90 mil pessoas a Óbidos, numa edição que teve o “Risco” como tema central.

O Fólio é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, da Empresa Municipal Óbidos Criativa, da Fundação Inatel e da Ler Devagar.