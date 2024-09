A aldeia da Barrenta, na União das Freguesia de Alvados e Alcaria, em Porto de Mós, "conta com cerca pouco mais de três dezenas de habitantes, mas no dia 28 de setembro, espera receber mais de 600 tocadores de concertina e milhares de visitantes".

Em comunicado, o Centro Cultural da Barrenta refere que "esta iniciativa faz parte da agenda de muitos amantes da cultura tradicional portuguesa e em 2023 foram mais 700 tocadores, muitos cantadores ao desafio, e milhares de visitantes, os que passaram por esta aldeia no coração das Serras de Aire e Candeeiros".

Além da música — com uma aposta cada vez maior nos cantares ao desafio —, "os sabores tradicionais da região, o artesanato e os costumes locais também têm lugar nesta festa".

"Este ano, para responder às necessidades, o espaço gastronómico vai ter mais opções, e os dois palcos disponíveis também vão ser maiores e com mais recursos, para pôr em evidência as características de cada grupo. Para que toda esta logística seja possível é essencial o apoio de uma equipa de voluntários e parcerias com várias entidades", é explicado.

Além disso, vão estar também disponíveis "dois pontos de tasquinhas de forma a proporcionar o convívio e troca de experiências entre grupos".

Segundo a organização, "o primeiro encontro envolveu cerca de 40 tocadores, com o objetivo de poder dar vida a uma aldeia que só por si iria desaparecer com o passar dos anos se nada fosse feito para ter alguma visibilidade", pelo que o aumento dos participantes ao longo dos anos mostra a importância do evento na região e no panorama nacional.