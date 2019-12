Com atuação marcada para 06 de agosto, o grupo surgiu em 2008 com os produtores Diplo e Switch, conjugando eletrónica e reggae, tendo lançado o primeiro álbum, "Guns Don’t Kill People… Lazers Do", em 2009.

Uma década depois, a formação já não é a mesma, com a saída de Switch, a passagem de Jillionaire, a entrada de Walshy Fire e atualmente de Ape Drums.

Justin Bieber, Beyoncé, Nicki Minaj e Ariana Grande são alguns dos artistas com os quais já colaboraram.

Enquanto não sai um novo álbum, os Major Lazer revelaram os temas "Make It Hot", com Anitta, e "Que Calor" com J Balvin e El Alfa.

A 24ª edição do festival Sudoeste decorrerá de 4 a 8 de agosto.