Este valor inclui os custos associados à transação, entre taxas e impostos, uma vez que a licitação vencedora foi de 500 mil euros, como noticia a France Presse, que acrescenta não terem sido revelados pormenores sobre o comprador.

A estimativa da casa de leilões era de 500 mil a 800 mil euros.

Embora este manuscrito esteja datado por Camus de “abril de 1940”, no final, vários especialistas citados pela leiloeira concordam que a data real poderá ser 1944, posterior em dois anos à publicação da primeira edição de "O Estrangeiro".

A primeira versão do romance foi concluída na primavera de 1940, em Paris. A partir de então, a obra seria reescrita, assumindo a versão final em setembro de 1941, sendo publicada pela Gallimard em maio de 1942.

De acordo com o testemunho da mulher do autor, Francine Camus, e com referências de obras posteriores, citadas na apresentação da peça a leilão, o manuscrito foi produzido em julho de 1944, pelo autor, para um bibliófilo.

Algumas passagens estão “cobertas de rasuras, de aditamentos nas entrelinhas e nas margens, todas elas 'salpicadas' de setas e de referências cruzadas”, descreve a leiloeira. “Camus compõe 14 esboços nas margens que por vezes parecem piadas escondidas”.

Albert Camus, Prémio Nobel da Literatura em 1957, viveu na capital francesa durante a ocupação nazi (1940-1944), com escassos recursos.

“Para um comprador cujo nome se perdeu”, o escritor "esbateu fronteiras", entre realidade e ficção, "ao colocar um certo cuidado neste empreendimento original", de criar um manuscrito de uma obra já publicada, segundo a história associada ao manuscrito.

Esta obra já foi leiloada duas vezes, em 1958 e 1991, indica a France Presse.