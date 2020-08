Lembro-me de brincar com berlindes quando era pequeno, mas esta competição leva essas brincadeiras a outro nível, que entusiasma o espetador de uma maneira que nunca pensei que fosse possível. Mais de 300 mil pessoas assistiram a 16 de agosto ao último de 16 eventos da Marble League 2020, uma espécie de Jogos Olímpicos onde os atletas são nada mais nada menos do que berlindes, que rolam em equipas diferentes numa variedade de eventos – mas vamos deixar isto de lado, por agora. Felizmente, o evento prosseguiu com uma certa normalidade durante a pandemia - ao contrário de outros eventos desportivos, já que os berlindes são imunes à COVID-19.

“Isto não é apenas uma distração no YouTube” disse John Oliver, quando apresentou o evento aos Estados Unidos e, por inerência, ao mundo, dada a audiência global do seu talkshow. “É um evento lindo e competitivo, e o mundo precisa desses (eventos) agora mais do que nunca”. E desde o dia em que John Oliver falou no assunto, mais de 400 mil pessoas subscreveram o canal, que agora tem mais de 1.250.000 subscritores. As corridas de berlindes do “Jelle’s Marble Runs” fazem sucesso até fora do YouTube - já apareceram inclusive no canal desportivo ESPN.

Participam na competição principal 16 equipas de quatro berlindes com nomes escolhidos pelos fãs. Este ano, os vencedores foram os Savage Speeders – a primeira equipa a conseguir dois troféus desde o início da Marble League, um grande feito, já que ela existe apenas desde 2016. Em segundo lugar estiveram os O’Rangers, uma equipa que já venceu a competição uma vez, e, a fechar o pódio, temos os Minty Maniacs, a surpresa da liga, que participou este ano pela segunda vez.

Com o passar dos anos, o canal foi crescendo e a qualidade dos vídeos também foi sendo melhorada. Greg Woods é o comentador das corridas e eventos de berlindes, e o seu relato das corridas acrescenta às competições do canal alguma adrenalina, como se estivéssemos nas bancadas. Por falar nisso, até bancadas existem, cheias de berlindes a apoiar as suas equipas: ouvem-se os apoiantes a torcer pela sua equipa cada vez que elas rolam na pista, e quando é a vez da equipa O’Rangers, um ensurdecedor “OOOOOOOOOOOO” enche a arena – e não é por acaso, já que a equipa é uma das mais populares da Marble League. É esta atenção aos detalhes que torna a experiência de ver cada corrida de berlindes memorável.

Corridas de berlindes como maratonas, corridas na areia e estafetas são só alguns dos eventos da Marble League – existem outros eventos que levam a competição a outro nível. Salto em altura ou em comprimento, onde berlindes descem de uma rampa para o salto; eventos de colisão, onde berlindes chocam uns contra os outros (nada de distanciamento social aqui!) numa tentativa de puxar os oponentes para fora do campo; e até uma espécie de natação, onde os berlindes rolam debaixo de água. Não há limites para os nossos atletas esféricos.