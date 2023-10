A lista de convidados é avançada pelo jornal Expresso, que conseguiu apurar que Marcelo Rebelo de Sousa já confirmou presença na cerimónia, no Palácio Nacional de Mafra.

Sabe-se ainda que o primeiro-ministro também terá sido convidado, mas não estará presente por motivos de agenda, visto que acontece nesse dia o Conselho de Ministros, onde será ultimada a proposta do Orçamento do Estado.

Ao presidente juntam-se outras figuras da política nacional, como os presidentes das câmaras de Lisboa, Carlos Moedas, da Figueira da Foz, Santana Lopes, entre outros autarcas. Além destes, estará também presente o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que já várias vezes se assumiu monárquico, e os antigos governantes Passos Coelho, Paulo Portas e Durão Barroso.

O casamento que junta a Infanta D. Maria Francisca e o advogado Duarte de Sousa Araújo Martins vai ainda contar com a presença do Grão Mestre da Ordem de Malta e representantes das casas reais do Luxemburgo, Brasil, Liechtenstein, França, Áustria e Bulgária, segundo a notícia do semanário Expresso.