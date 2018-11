O processo de estúdio, sem rodeios. O disco, pela pessoa que o conhece melhor. A projeção de numa ‘ela’, que é autobiográfica. A música que salva, o abandono e a necessidade de ouvir e ser ouvida. Uma conversa com menos perguntas e mais respostas sobre um disco mais seguro e mais interpretado. Aqui está Márcia em discurso direto:

“Vai e Vem”

“Este é um disco bastante seguro, apesar de falar de inseguranças. É muito claro, teve tempo suficiente para maturar. Houve cinco ou seis canções que acabei por deixar de fora para dar lugar a outras e isso é um sinal de que escolhi estas canções. Não juntei um punhado de canções porque isso resultaria noutro tipo de disco — também válido.”

“[O título] vem diretamente de um tema, aquele onde o Zambujo canta. É um álbum onde projeto imensas possibilidades. E não falo em termos musicais, falo de possibilidades de realidade. Vivemos assim, mas podíamos estar a viver de outra maneira. Estamos juntos, mas podíamos não estar. Temos saúde, mas podíamos não ter. Ponho-me muito no lugar dos outros para tentar perceber que as coisas são de facto muito efémeras e que não as temos garantidas. Escrevo muito autobiograficamente por isso não há muito a esconder nesse sentido. Esse tema [que dá título ao álbum] mostra precisamente isso. É sobre o afastamento que podes ter dentro de uma relação, porque as coisas não são evidentes ou garantidas e precisam de ser trabalhadas. Por isso, as certezas vão e vêm. O álbum está todo nesse sentido.”

“Amor Conforme”

“O meu tema favorito.”

“Escrevi esse tema já a meio do processo de gravação. Saiu-me muito rápido e tive logo a certeza que tinha de entrar porque era a cor do disco — e até podia ter dado título ao disco. Começa com um ambiente muito íntimo, porque gosto de brincar com essas coisas musicalmente. Se colocarem os fones, vão ouvir várias panorâmicas. Teimei que queria reverb na voz, algo que não é muito convencional. Tive a noção de que ‘ela’ [uma projeção de Márcia] começa a cantar dentro de casa. De repente, fecha os olhos e imagina: ‘E se eu me fosse embora? E se deixasse tudo? E se tudo fosse diferente’. No seu sonho, no seu devaneio privado, ‘ela’ pensa que fez o que era justo, e foi-se embora. Aí vai para o mundo — e lá está o reverb. Foi a minha maneira de transmitir musicalmente esse abraçar do mundo. Só que é um devaneio, é um sonho que acaba com ‘ela’ em casa. A voz volta ao ouvido, cortando o reverb no princípio e no final.”

créditos: Joana Linda

Um registo autobiográfico

"Quando comecei a escrever as minhas canções e quando lancei os meus primeiros discos, acho que as coisas eram autobiográficas de uma forma muito direta. E em compensação acho que era muito mais indireta a escrever. Procurava expressões que não fossem tão diretas. Comecei a reparar nisso no "Quarto Crescente". [Já] não tento controlar o meu método de escrever, tento controlar algumas coisas musicalmente, mas o método de fazer canções não. Já me apercebi que sou muito mais direta a escrever, mas que também escrevo coisas que não acontecem no momento, nesta realidade. Isso é que é a tal projeção. Mas não deixa de ser autobiográfico, porque conheço exatamente aquela sensação. Estou a falar sobre aquilo que sei. Conheço perfeitamente aquilo que 'ela' [Márcia] está a sentir. ‘Ela’ não é uma ela, sou um eu que já fui eu. Sei perfeitamente do que estou a falar porque senti aquilo."