"Fátima", realizado por Marco Pontecorvo, que participou em sucessos como “A Guerra dos Tronos”, “Firewall” e “Cartas para Julieta”, teve hoje uma antestreia em Leiria, perante algum clero – entre o qual o cardeal António Marto e o bispo emérito de Leiria-Fátima, Serafim Ferreira e Silva – e funcionários do Santuário de Fátima, tendo sido anunciado que a sua estreia nos Estados Unidos acontecerá a 24 de abril.

Estas datas poderão, no entanto, vir a sofrer alteração tendo em conta a pandemia de Covid-19.

O filme, que conta também com as participações de Harvey Keitel, ator conhecido de “Os Cavaleiros do Asfalto” e “Taxi Driver”, de Martin Scorsese, ou “Cães Danados” e “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino, ou Lúcia Moniz, que também entrou em produções internacionais como "O Amor Acontece", conta a história dos acontecimentos de Fátima, em 1917, com base nas Memórias da Irmã Lúcia.

O contexto político de então e as pressões que tentaram forçar os videntes a recontar a história do que tinham vivido estão retratadas no filme.

O responsável da distribuidora CineMundo, Nuno Gonçalves, admitiu a possibilidade de alteração da data da estreia em Portugal, face à crise provocada pelo novo coronavírus, e sublinhou que a apresentação fará sentido no final de abril, pela proximidade à peregrinação ao Santuário de Fátima, que acontece a 13 maio.