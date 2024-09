Maria Francisca Gama junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 24 de outubro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz o seu mais recente livro "A Cicatriz", editado pela Suma de Letras, chancela da Penguin Random House.

No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa.

"A Cicatriz" é o segundo livro de Maria Francisca Gama e vai já na 7.ª edição, com mais de 25 mil exemplares vendidos e um fenómeno nas redes sociais, em particular no TikTok.

Esta obra traz "um relato profundo e duro, escrito na primeira pessoa, que se debruça sobre a finitude da vida, as decisões irrefletidas que a moldam e o conceito de amor eterno, com a cidade maravilhosa como pano de fundo".

"Um casal foi de férias para o Rio de Janeiro, numa viagem que prometia ser inesquecível. Depois de dias encantadores, banhados pelo sol e pelo espírito leve e sempre em festa carioca, aproveitam uma das últimas noites para irem jantar fora. Quando terminam a refeição, satisfeitos e apaixonados, decidem ir a pé para o hotel, mas não se recordam se o caminho mais perto é pela esquerda ou pela direita. Como é que a vida pode mudar tanto, apenas assim, por uma escolha irrisória?", pode ler-se na sinopse do livro.

Maria Francisca Gama nasceu em Leiria em 1997. Formou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, mais tarde, estudou Rádio, Televisão e Escrita para os meios audiovisuais.

Atualmente divide o seu tempo entre a escrita e a leitura, a criação de conteúdos digitais e as aulas particulares de língua portuguesa como segunda língua. Foi escolhida pela Forbes para a lista de 30 under 30, na categoria de Artes.

O primeiro livro da autora, também publicado na Suma de Letras, é "A Profeta" (2022).